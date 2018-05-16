25 milyonluk nüfusu ve 700 kilometrelik Atlas Okyanusu kıyısı üzerindeki iki işlek limanı ile Batı Afrika ekonomisinin lokomotifi konumunda olan Fildişi Sahili, Türk ihracatçı firmalar için Afrika’ya giriş kapısı olacak.Ülkenin en büyük ve en yoğun ticari şehri olan Abidjan’da düzenlenecek olan ABIBAT Uluslararası İnşaat, İnşaat Makineleri ve Teknolojileri Fuarı sayesinde, inşaat sektöründe mühendislik ve teknoloji alanlarında eksiklik yaşayan Fildişi Sahili’nde Türk ihracat firmaları kendi pazarlarını oluşturacaklar.14 - 16 Şubat 2019’da Fildişi Sahili ticaret başkenti olan Abidjan’da gerçekleşecek olan fuarı Türk ve yabancı olmak üzere 120 katılımcı ve 10 binin üzerinde sektörprofesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Yapı ürünleri ve inşaat malzemelerinin düşük kalitede olduğu ve fiyatlarının da komşu ülkelere göre göre pahalı kaldığı ülkede, Türk ihracat firmalarının kaliteli ve makul fiyatlı ürünleriyle kendilerine büyük avantaj sağlayacakları fuarın en önemli faydaları arasında öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl 600 milyon dolarlık inşaat malzeme ve makineleri ithalatı yapan Fildişi Sahili’nin, ülkede gerçekleşmekte olan dev projeler nedeniyle önümüzdeki senelerde bu rakamın çok üzerinde bir ithalat gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu projelerin en büyüğü ise, toplam değeri 13 milyar dolarlık, 7 ülkeyi birbirine bağlayan, “Dakar-Abidjan Otoyol Koridoru” olarak adlandırılan proje. Uluslararası projelerin yanı sıra, ülkede yürütülmekte olan inşaat projeleri de uluslararası firmaların iştahını kabartıyor. Fildişi Sahili’nin Batı Afrika ticaretindeki rolünü daha da arttıracak olan “Abidjan Limanı Genişletme Projesi” bu projelerden birisi, değeri ise 1,2 milyar dolar.

Ayrıca, Dünya Bankası İnşaat Sektörü Raporuna göre, hâlihazırda yaşanan konut yetersizliği nedeniyle Fildişi Sahili’nde konut alanında arzı arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara rağmen, ülkede hala 500 bin konut açığı bulunuyor. Bu sayıya her yıl 40 ile 50 bin arasında konut talebinin eklenmesiyle açığın daha da arttığı ifade ediliyor. Ülkede bu denli büyük projelerin yürütülmesi için uluslararası ve yerel firmalar arasında oluşturulan iş ortaklıklarına güveniliyor.

Ekonomisi en hızlı büyüyen 6’ncı ülke

Sahip olduğu ekonomik veriler ile Afrika’da parlayan bir ülke olan Fildişi Sahili, 2014-2017 yılları arasında birleşik GSYİH yıllık büyüme oranlarında dünyanın en hızlı büyüyen 6’ncı ülkesi olmuş ve son 13 yıllık süreçte her yıl dış ticaret fazlası vermeyi başardı. Buna ek olarak; 2016 yılında gerçekleştirdiği yüzde 8’lik büyüme ile Afrika’nın en hızlı büyüyen ülkesi olan Fildişi Sahili, 2017 yılında bu büyüme oranını artırarak yükselişini devam ettirdi.

Ekonomisiyle uluslararası birçok firmanın yatırım için dikkatini çeken bir ülke olan Fildişi Sahili, 2017 yılı IMF verilerine göre yüzde 8,95 büyüme gerçekleştirerek; Batı Afrika’nın en istikrarlı ülkesi konumunu korumaya devam ediyor. Son dönemde kamu ve özel yatırımlarda artış yaşandığı gözlenen Fildişi Sahili’nde, yatırımlar öncelikli olarak bakıma ihtiyaç duyulan altyapılara yönlendirilmiş durumda.

14-16 Şubat 2019’da gerçekleşecek olan ABIBAT Uluslararası İnşaat, İnşaat Makineleri ve Teknolojileri Fuarının ana organizatörü Expotim& Ladin Grubu adına açıklamalarda bulunan İcra Kurulu Üyesi Çağatay Erşahin, “Bugüne kadar 11 farklı Afrika ülkesinde fuar düzenlemiş olmanın verdiği deneyimi, organizasyon yeteneğimiz ve bilgimizle birleştirerek Afrika’da 48 başarılı organizasyona imza attık. ABIBAT Fuarının da, bu başarı serisine eklemek istediğimiz organizasyonlardan biri olacağına inanıyoruz” dedi.

Güney Afrika, Mısır, Etiyopya ve Kenya’da şu anda düzenlemekte oldukları yapı fuarlarını referans gösteren Erşahin, “İnanıyoruz ki; adı geçen ülkelerde olduğu gibi Türk ihracat firmalarımız Fildişi Sahili’nde de kaliteli ve uygun fiyatlı yapı malzemeleri ürünleri ile kendilerine çok önemli ihracat kanalları açacak ve Türkiye’nin Fildişi Sahili’ne olan ihracatını artırarak, ülkemizin bu pazarda diğer birçok ülkenin önüne geçmesini sağlayacaklardır” diye konuştu.