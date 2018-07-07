Açık hava sinemaları sezonu açıldı

6 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında değişen günlerde; Akasya, Akbatı ve Akmerkez’de gerçekleştirilecek açık hava sinema geceleri düzenlenecek. Türk müziğinin köklerini araştıran belgesel Searching for Sound da 13 Temmuz Cuma saat 21.00’da UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek özel gösterimiyle seyircinin karşısına çıkacak.

Açık hava sinema günleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam edecek. 11 Temmuz-8 Ağustos arası her Çarşamba 21.00’da Akmerkez, 27 Temmuz-11 Ağustos arası her Cuma ve Cumartesi Akbatı ve 7 Temmuz-17 Ağustos arası Akasya’da gerçekleştirilecek sinema günlerinde 2017’nin en sevilen filmleri izleyicilerle buluşacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte ‘Coco, Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık 2, Star Wars: Son Jedi, Arif ve 2016, Aile Arasında ve Paramparça’ gibi filmler yer alıyor. Sinemaseverler, 11 Temmuz Çarşamba saat 21.00’da ise Akmerkez’de ‘Aile Arasında’ filmini izleyebilecek.

Türk müziğinin izindeki belgesel

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Islandman ve Hey Douglas! projeleriyle tanınan iki başarılı müzisyen Tolga Böyük ve VEYasin’i buluşturan ve Red Bull Media House tarafından hazırlanan Searching for Sound, İstanbul’dan Anadolu’ya ve Anadolu’dan Orta Asya’ya doğru Türk müziğinin geçmişini arayan iki müzisyenin yolculuğunu konu alıyor. Belgesel gösteriminin ardından UNIQ Sahnesi’ni İngiliz müzik efsanesi Gilles Peterson’un dünyaya tanıttığı DJ Kerem Akdağ devralacak.