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04 Temmuz 2018 16:40

Açıkhava sinema keyfi, Türk Telekom prime ile Watergarden İstanbul’da başlıyor

Yeme içme ve eğlence merkezi Ataşehir Watergarden’da Türk Telekom Prime ile Açıkhava Sinema keyfi başlıyor.

Açıkhava sinema keyfi, Türk Telekom prime ile Watergarden İstanbul’da başlıyor

04 Temmuz 2018 16:40


Watergarden İstanbul’un teras katında, yıldızlar altında gerçekleşecek sinema keyfi Ağustos aynın sonuna kadar devam edecek. Her Perşembe saat 21.00’da açılacak perdenin bu haftaki konuğu son yılların en iyi animasyon filmlerinden biri olan COCO. Dünya çapında gişe başarısı yakalamış Coco, on iki yaşında olan ve gitarlara düşkün Miguel’in hayranı olduğu gitarist Ernesto de la Cruz’un gitarını çalmaya başlamasıyla birlikte kendini Ölüler Şehri’nde bulmasını ve macera dolu hikayesini konu alıyor.


Havuz şovlarının renkli atmosferi eşliğinde Türk ve Dünya sinemasının en seçkin filmlerini izleyebileceğiniz bu eşsiz deneyim Türk Telekom Prime üyelerine ve Watergarden İstanbul’un tüm misafirlerine ücretsiz olarak sunulacak.




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