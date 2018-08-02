Açıkhava sineması geleneği Zeytinburnu’nda yeniden canlandırıldı

Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), yaz etkinlikleri kapsamında 3 gün sürecek olan açıkhava sinema gösterisi düzenledi. Ailelerin birlikte vakit geçirmesinin ve aile içi ilişkilere olumlu katkıda bulunulmasının amaçlandığı etkinliğin ilk gösterimi AKDEM bahçesinde yapıldı. 3 gün boyunca devam edecek etkinlikte ilk olarak Tamircikler filmi gösterime sunuldu. Ayrıca anne baba ve çocukların birlikte katıldığı festivalde ailelere patlamış mısır ve gazoz ikramlarında bulunuldu.

“Geçmişte de gerçekleştirilmiş olan açıkhava filmlerinin nostaljisini yaşatmak istiyoruz“

Amaçlarının açıkhava filmlerinin nostaljisini yeniden yaşatmak olduğunu dile getiren AKDEM Genel Koordinatörü Bihter Erdendoğdu, “Bugün burada Açıkhava Film Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. Bu yıl festivalin dördüncüsünü düzenliyoruz. Hedefimiz aileleri bir araya getirmek. Geçmişte de gerçekleştirilmiş olan açıkhava filmlerinin nostaljisini yaşatmak istiyoruz. Gazoz ve mısır ikramlarımız var. 3 gün boyunca devam edecek. Etkinliğin ilk iki gününü çocuklara ayırdık. Çocukların izleyebileceği animasyon filmleri var. Etkinliğin üçüncü gününde de yetişkinlerin izleyebileceği, onlar film izlerken de çocuklarının oyun odasında vakit geçirebileceği bir gösterim var. Zeytinburnu’nda bulunan tüm aileleri bu etkinliğe bekliyoruz. Bu nostaljik havayı solumalarını istiyoruz “ dedi.

Film izlemeye engelli oğlu Halim Eren Özdemir ile gelen Arzu Özdemir Zeytinburnu Belediyesi ve AKDEM’e teşekkür ederek, “Bu akşam sinemayı izlemeye geldik beraber. Çok mutluyuz. Onların sayesinde bize böyle bir eğlence oluyor. Böyle bir alternatif oluyor. Daha önce gelememiştik. İlk defa katılıyoruz. Ama hep arıyorlar bizi. Haber veriyorlar. Bizi götürüyorlar. Piknikler olsun. Diğer etkinlikler olsun. Allah razı olsun belediyemizden. Çok güzel işler yapıyorlar. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Benim oğlum epilepsi hastası. Oğlum daha önce oturamıyordu. AKDEM’in sayesinde buraya biz havuza başladık. 9 yıldır biz buradayız. Oğlumda farkındalık oldu. Önceden havaleleri çoktu. Yatağa bağımlıydı tamamen. Şu anda 16 yaşında. 8-9 yıldır benim oğlum çok iyi“ dedi.

“Film bahane atmosfer şahane “

Açıkhava sineması etkinliğinin kendisini çocukluğuna götürdüğünü söyleyen ev hanımı Nurten Özdemir ise, “Burayı çok seviyorum. AKDEM’in etkinliklerine sürekli katılmaya çalışıyorum. Sinema konseptine bayıldım. Beni çocukluğuma götürdü. 40 yıl öncesine götürdü beni. Çocuk filmi olmasına rağmen bana göre film bahane atmosfer şahane. Herkese söylüyorum. Çok güzel bir yer. Çocuklarım büyük olduğu için eşim de tatilde olduğu için ben tek başıma geldim. Seviyorum burayı “ dedi.