Actera Group, Gratis’e ortak oldu

Türkiye’nin kişisel bakım ürünleri devlerinden Gratis, Türkiye’deki yatırımlara odaklanmış en büyük özel sermaye şirketlerinden Actera Group ile ortaklık sözleşmesi imzaladı. Yapılan açıklamada, Ortaklar, Demir Sabancı tarafından 2009 yılında kurulmuş olan Gratis markasının, ulusal ve uluslararası pazarlarda gelişimi için birlikte çalışacaklar.

Gratis Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ortaklık ile şirketin büyümesi daha da hızlanacak. Gratis’in sahip olduğu lider konumunu, önce bölgesel, sonra da küresel boyuta taşımak istiyoruz" dedi.

Actera Group Kurucu Ortağı Murat Çavuşoğlu ise "Toplumun her kesimine, en uygun fiyat ve üst düzey hizmet kalitesi ile sunan ve uluslararası en iyi uygulamaları hızla hayata geçirerek kendisini ve pazarı sürekli geliştiren Gratis’in, büyümesine katkıda bulunmak için bu ortaklığı gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz" şeklinde konuştu.