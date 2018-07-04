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04 Temmuz 2018 15:40

Adalarda çöp yakma skandalı

Adalar Belediyesi, çöp döküm alanına götürülmesi gereken çöpleri Büyükada’da yaktı.

Adalarda çöp yakma skandalı

04 Temmuz 2018 15:40

Yasal olmamasına rağmen adada yakılan çöpler, vatandaşın da tepkisine neden oldu. Çöplerin yanma anı sahilden ve havadan görüntülendi.


Adalar Belediyesi, yasa gereği adalarda topladığı çöpleri İBB’nin Şile’deki çöp döküm alanına götürmesi gerekirken yasal olmayan bir yol izledi. İddiaya göre, adalardan çöplerini toplayan kamyonlar çıkarma gemisine yüklendi. Önce Maltepe sahiline oradan da İBB’nin Şile’deki çöp döküm alanına gitmesi gereken çıkarma gemisi rotasını Büyükada’ya çevirdi. Büyükada’da belediye tesislerinin bulunduğu bölgeye boşaltılan çöpler kontrolsüz bir şekilde yakıldı.


Bölgeden yükselen siyah dumanlar çevre kirliliğine neden olurken alevler de ormanı yanma tehlikesi altında bıraktı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar gökyüzüne yükselen siyah dumanların görüntüsü çekerek isyan etti.


Büyükada’da çöplerin yanma anı havadan görüntülendi


Adalar Belediyesinin Şile’ye götürmek yerine Büyükada’da yakarak imha ettiği çöplerin yanma anı havadan da görüntülendi. Görüntülerde, büyük bir alana dökülen çöplerin yandığı ve gökyüzüne yükselen siyah dumanlar görülüyor.




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