Adalarda gözaltına alınan 10 kişi terörle mücadeleye sevk edildi

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Adalar Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden Büyükada’da bir otelde ’eğitim programı’ adı altında düzenlenen toplantıya baskın yapmış, operasyonda 8’i Türk, 1’i Alman, 1’i İsveç vatandaşı olan toplam 10 şahsı gözaltına almıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Büyükada’da gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü üyeleriyle ilgili yapılan açıklamada, “8’i Türk vatandaşı 1’i Alman, 1’i İsveç vatandaşı olan 10 şahıs Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır” denildi.

Açıklamada gözaltına alınanların avukatlarıyla görüştürülmediği ve ilaçlarının kullandırılmadığı yönündeki iddialara ilişkin, “Adalar Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden, gözaltına alınan şahısların avukatları ile görüşmeleri 24 saatliğine kısıtlanmış, 6 Temmuz 2017 günü saat 14.30’dan itibaren CMK’nın ilgili maddeleri gereğince gözaltında bulunan şahısların avukatları ile görüşmeleri sağlanmış ve gözaltına alındıkları andan itibaren yemek ve ilaç ihtiyaçları karşılanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca gözaltı süresi boyunca herhangi bir sağlık sorununun yaşanmadığı da belirtildi.