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23 Mayıs 2018 16:56

Adalar’da narkotik operasyonu

Polis ekipleri, Büyükada başta olmak üzere İstanbul’un tüm Adalar’ına narkotik operasyonu düzenledi.

Adalar’da narkotik operasyonu

23 Mayıs 2018 16:56

Büyükada’da faytoncuların barındığı bölgeler ve faytonların parkı titizlikle arandı. Operasyonda, aranan 2 şüpheli yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Büyükada başta olmak üzere İstanbul’un tüm Adalar’ında narkotik operasyonu düzenledi. Operasyona Adalar İlçe Emniyeti Polisleri ve Çevik Kuvvet Şubesi Ekipleri de destek verdi. 100polis ekibinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda Büyükada’da faytoncuların barındığı bölgelerde ve faytonların parkında aramalar yapıldı.14 belirlenen adreste arama yapan polis ekipleri, 5 ayrı noktada dauygulama yaptı.


Operasyon kapsamında şüpheli görülen şahıslarda kimlik kontrolünden geçirildi.Adalara ulaşımda kullanılan iskelelerde belli saatlerde aramalar yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan ve daha önceden aranması olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.




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