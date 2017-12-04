Adalardaki atlarda ruam salgını şüphesi

Faytoncular Esnaf Odası Başkanı Hasan Ünal ise, “Atlarda ruam yok, ruam şüphesi bulundu” dedi. Öte yandan yağmurlu havada atların yaşadığı zor anların görüntüsü yürekleri burktu.

İddialara göre Adalarda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından atlarda görülen, insanlara da bulaşabilen ruam hastalığı nedeniyle karantina ilan edildi. 18 at itlaf edilirken, Adalar Faytoncular Esnaf Odası Başkanı Hasan Ünal İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Ünal, “Burada bir tek hayvanda bile ruam hastalığı çıkmadı. Bunlarda ruam hastalığı şüphesi bulundu” dedi.

“Bir tek hayvanda bile ruam hastalığı çıkmadı”

Salgın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Adalar Faytoncular Esnaf Odası Başkanı Hasan Ünal, “Adada çalışan atların yılda 2 defa ruam taraması yapılıyor. Buraya hastalık girmesin diye bizim ve devletin isteğiyle gerçekleşiyor. Burada bir tek hayvanda bile ruam hastalığı çıkmadı. Bunlarda ruam hastalığı şüphesi bulundu. Yapılan ruam taramasında şüphe var diye yani hayvanlar sağlam olmalarına rağmen kendimiz itlaf ettik. Hastalıklı hayvan içimizde barınmasın diye yapıyoruz bunu. 18 tane itlaf edilen hayvanların isimleri de bizde mevcut, kaçak olan bir şey yok. Atların neden hasta olduğunu kimse araştırmıyor. Adaya başka hayvan girmesini engelliyorlar, bin 200 adet hayvanla bu iş yürümez. Burada hayvanların çadırları yapılmıyor, hayvanlar korunmuyor fakat hasta olduklarında ise ruam çıktı deniliyor. Suç hemen arabacının oluyor, suç arabacıda değil” dedi.

“Ada yerlilerinden kimse bizden şikayetçi değil”

Ada sakinlerinin konu hakkında faytonculardan şikayetçi olmadıklarını söyleyen Başkan Hasan Ünal, “4 hafta boyunca yetkililer gelip burada keşif yaptılar. 225 adet faytondan sadece birisinde ufak tefek sorunlar bulabildiler. Burada çalışan bin 500 civarı atın 6 ay evvelki ruam taramasında tek ruam vakası bulunamamıştır. Bulunamadığı gibi atların adaya giriş ve çıkışları da yasak. Elimizde de belgelerimiz var, atlar neden hasta oldu diye bu işin takipçisiyiz. 1963 yılından beri bu sektördeyim ve bir kez olsun bir insana bulaşmış ve insan ölümü gerçekleşmiş değil. Ada yerlilerinden de kimse bizden şikayetçi değil. Bu atlar adanın vasıtasıdır. İtlaf edilen atlar belirlenen bir alan var adada oraya gömülüyor. Derin bir çukur kazılıp üzeri kireçle kapatılıyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan at sahipleri ve faytoncular, çıkan iddialar hakkında üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Atların görüntüsü yürek burktu

Öte yanda havaların soğuması ile adada bulunan atların yaşadığı zor anlar kameralarca kaydedildi. Yağan yağmur ve soğuk havada atların hali vatandaşların yüreğini sızlattı.