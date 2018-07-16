Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 10:33

Adalet Bakanı Gül: "FETÖ davalarında 2 bin 382 sanığa ceza verilmiştir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül FETÖ davaları hakkında, "195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi yargıtay denetimden de geçerek kesinleşmiştir.

Adalet Bakanı Gül:

16 Temmuz 2018 10:33

Bu dosyalarla 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezasına kadar değişen tür ve ağırlıkta ceza verilmiştir" dedi.


Türkiye Hukuk Platformu tarafından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu’nde darbe sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşmasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptı. Bakan Gül, 15 Temmuz Türk yargısının da alnının akıyla çıktığı sınavlardan biri olduğunu söyleyerek, "Darbeler Türk yargısının vesayet merkezlerinin kondisyon alanına dönüştürmüştür. Tarihimizde ilk defa Türk yargısı bu rolü 15 Temmuz’da reddetmiştir. 15 Temmuz kalkışmasının sıcak dakikalarında hızla harekete geçmiş, cesaretle cuntacıların darbecilerin üzerine kararlılıkla gidilmiştir. İlk kalkışmanın asli failleri, FETÖ’nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yolunda hızla ilerlemektedir. Doğrudan darbe teşebbüsü ile ilgili soruşturmalar bir dosya dışında tamamlanmış durumdadır. Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi yargıtay denetimden de geçerek kesinleşmiştir. Bu dosyalarda 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezasına kadar değişen tür ve ağırlıkta ceza verilmiştir. Elbette mahkemelere mahkumiyet otomatı gibi çalışmamakta. Mahkemeler suçluyla suçsuzu ayırarak adil yargılamalar yapmaktadır. Hiç kimse Ömer Halisdemir’lerin, Erol Olçok’ların, 251 şehidimizin kanının yerde kalmasını beklemesin. Sonuna kadar Türk yargısı bunun hesabını soracaktır. Yıl sonu itibariyle bu davaların tamamlanacağını düşünüyoruz. FETÖ bu mücadelenin asla ama asla zafiyete uğramasına izin vermeyeceğiz. Sürecin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç