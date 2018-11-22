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Adana derbisinde Özgür Yankaya düdük çalacak

Spor Toto 1.

Lig'de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Adana Demirspor-Adanaspor derbisinde Özgür Yankaya görev yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



Yarın


19.00 Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin



24 Kasım Cumartesi


13.30 Hatayspor - Altay: Mert Güzenge


16.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor: Caner Ak


16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka



25 Kasım Pazar


13.30 Denizlispor - Giresunspor: Kadir Sağlam


16.00 Gazişehir Gaziantep - Boluspor: Süleyman Abay


16.00 Adana Demirspor - Adanaspor: Özgür Yankaya


19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp



26 Kasım Pazartesi


19.00 Osmanlıspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker

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