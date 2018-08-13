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13 Ağustos 2018 17:51

Adaylar tercih fuarlarında üniversitelerle buluştu

Üniversite tercih döneminde Türkiye genelinde gerçekleştirilen tercih fuarlarına aday öğrenciler ve velileri tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Adaylar tercih fuarlarında üniversitelerle buluştu

13 Ağustos 2018 17:51


Özellikle İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde bu yıl sekizincisi düzenlenen “Üniversite Tercih Fuarı” yoğun katılımcı topladı. Türkiye genelindeki üniversiteler ile KKTC yükseköğretim kurumlarının yer aldığı fuarda, adaylar en doğru tercihi yapabilmek adına uzman rehberlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Fuarda ilgi gören stantlar arasında, bu yıl kontenjan sayılarını artıran İstanbul Esenyurt Üniversitesi de yer aldı. Üniversite adaylarının akademik kadro, araştırma-uygulama altyapısı, sosyal ve kültürel faaliyetler, burs ve ulaşım imkanlarına yönelik soruları yanıtlandı. Adaylara geleceğin mesleklerine yönelik tavsiyelerde bulunuldu.


Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun, “Üniversitemiz sadece diploma veren değil, mesleğini tutkuya ve yaşam tarzına çevirecek mezunlar yetiştiren bir yükseköğretim kurumu olarak donanımlı, yetkin ve kabiliyetli gençler yetiştirmeyi kendine ilke edinmiştir. Tüm adaylara seçmiş oldukları meslek tercihinde başarılı bir kariyer ve mutlu bir gelecek diliyorum” şeklinde konuştu.




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