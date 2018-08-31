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31 Ağustos 2018 10:26

Adem Ljajic, Beşiktaş formasını giydi

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Torino’nun başarılı orta sahası Adem Ljajic, sosyal medya hesabından üzerinde siyah-beyazlı formanın bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

Adem Ljajic, Beşiktaş formasını giydi

31 Ağustos 2018 10:26


Beşiktaş, aradığı 10 numarayı İtalya’da buldu. Siyah-beyazlılar, Torino’nun 26 yaşındaki on numarası Adem Ljajic’i son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul’a getiriyor. Ljajic, menajeri Meris Dolovic ile birlikte bugün öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek ve Beşiktaş ile masaya oturacak. Sözleşmeye son şeklinin verilmesinin ardından ise Sırp futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.


Başarılı oyuncu, ayrıca sosyal medya hesabından üzerinde Beşiktaş formasının bulunduğu bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.




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