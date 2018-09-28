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Adem Ljajic'e milli davet

Beşiktaş’ta forma giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4.

Beşiktaş'ta forma giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.


Beşiktaş'ın İtalya'nın Torino takımından kiralık olarak kadrosunda kattığı yıldız futbolcu Adem Ljajic'e sevindirici haber ülkesinden geldi. Sırbistan Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya maçlarının 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Bu kadroda siyah-beyazlıların Sırp futbolcusu Ljajic de yer aldı.


Sırbistan, 11 Ekim'de Karadağ'a, 14 Ekim'de ise Romanya'ya konuk olacak.

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