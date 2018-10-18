Adıyaman Günleri Yenikapı'da başladı

Adıyaman Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri Yenikapı'da başladı. Açılış törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adıyaman'a terör örgütünün ayak basmadığını ifade ederek, “Adıyaman Türkiye'nin teminatıdır” dedi.

Yerli ve yabancı vatandaşlara Adıyaman'ın güzelliklerini yakından tanıtacak olan Adıyaman Günleri'nin açılış programı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım'ın yanı sıra programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri ve STK başkanları katıldı. Yöresel türkülerin söylendiği programda sahnede çiğ köfte de yapıldı.

Huzur ve barış kenti Adıyaman'ın kültürü, tarihi ve doğası İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ve turistlere tanıtıldı. Tanıtım broşürleri hazırlayıp, çeşitli ikramlarda bulunan Adıyaman Belediyesi, açtığı stantlarla birlikte 4 gün boyunca Adıyaman merkez ve ilçelerindeki değerleri sergileyecek. Daha ilk günden yoğun ilgi gören Adıyaman Günleri 21 Ekim'e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.

“İstanbullular bugün Adıyamanlı kardeşlerini de yalnız bırakmıyor”

TBMM Başkanı Yıldırım, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında “Ekonomi, hareket halindeki araca benzer. Alışveriş bu aracın yakıtıdır. Alışveriş olmazsa hareket olmaz. Tanıtım günleri, fuarlar, kermesler bir anlamda ekonomiyi canlı tutan, alışveriş ortamını sağlayan etkinliklerdir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirler metropol şehirler. Bu şehirler nüfus yapıları itibariyle Türkiye'nin özeti gibidir. İstanbul'da her bölgeden, her vilayetten insanımız var. Bizi birbirimize en güçlü şekilde bağlayan böylesine birbirimize kaynaşmış olmamızdır. Kaynaşmış, bütünleşmiş İstanbullular bugün Adıyamanlı kardeşlerini de yalnız bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman'a terör örgütü ayak basamamıştır”

TBMM Başkanı Yıldırım konuşmasının devamında, “Bugün yaşadığımız sıkıntılara bakmayın. Bunların hepsi gelip geçici. İster içeriden, ister dışarıdan bütün sıkıntıları aşacak güce sahibiz biz. İster PKK kılığında, ister FETÖ kılığında gelsinler evelallah hepsini alt edecek güce sahibiz biz, alt ettik de. Ne diyor Merhum Akif, 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' Allah'ın izniyle yüreklerimiz bir vurduğu sürece, bizi hiç kimse sindiremeyecek. Türkiye istikrar içinde, huzur içinde büyümeye devam edecektir. Adıyaman Türkiye'nin teminatıdır. Adıyaman'a terör örgütü ayak basamamıştır. Adıyaman toprağını, devletini, milletini seven insanların şehridir. Bu konuda en büyük kaynağımız yine milletimizdir” dedi.

Adıyaman Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, “Her şeyden önce böyle bir organizasyonu düzenleyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun amaca ulaşmasında en büyük katkıyı da TBMM Başkanımız buraya teşrif ederek, programını değiştirip buraya gelerek yaptı. Adıyamanlılar adına minnetlerimi saygılarımı sunuyorum. Adıyaman, alevisi, sünnisi, Kürdü, Zazası, Arabı, Hristiyanı, Müslümanı tam bir mozaiktir. Bu kadar karmaşa içerisinde huzur ve barışı sağlayan ve onu sembolleştiren bir şehirdir. İstanbul'da da ne kadar Adıyamanlı varsa mahallesinde sokağında sevilen kimselerdir” dedi.