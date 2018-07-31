Adıyamanlılar, patent sevincini sıra gecesi havasında kutladı

Adıyamanlılar patent sevincini sıra gecesi havasında çiğ köfte yaparak kutladı. Düzenlediği programla Adıyamanlıları bir araya getiren Etsiz Çiğ köfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak, "Biz Adıyamanlılar çiğ köfteyi sanayileştirdik, markalaştırdık. Çiğ köfteyi bütün Türkiye’ye tattırdık. Hatta Türkiye sınırları dışına da bunu taşıdık. Doğal katkısız, renklendirici, tatlandırıcı kullanmadan üretim yapmaktayız" dedi.

Yıllardır süren çiğ köfte kimin tartışması, geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka Kurumunun kararıyla sona ermişti. Etsiz çiğ köfte coğrafi işaret tescilinin Adıyaman’a verilmesi, Adıyaman’da sevinçle karşılandı. Adıyamanlılar, Etsiz Çiğ köfteciler Derneği (ÇİĞDER)’nin düzenlediği programda bir araya geldi. Programa, Etsiz Çiğ köfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak, Kahta Çiğ Köfte sahibi Orhan Güzelaydın, Oses Çiğ Köfte Genel Müdürü Hasan Yaşar ve çok sayıda Adıyamanlılar katıldı. Adıyamanlılar sıra gecesi havasında çiğ köfte yaparak patent sevincini kutladı.

“Çiğ köfteyi bütün Türkiye’ye tattırdık”

Çiğ köfteyi hem Türkiye hem de yurt dışına tattırdıklarını söyleyen Etsiz Çiğ köfteciler Derneği (ÇİĞDER) Sait Aybak, ”2000 yılların öncesine kadar çiğ köfte meze olarak tüketilen bir yiyecekti. Biz Adıyamanlılar bunda ön ayak olduk ve çiğ köfteyi sanayileştirdik, markalaştırdık. Çiğ köfteyi bütün Türkiye’ye tattırdık. Hatta Türkiye sınırları dışına da bunu taşıdık. Şuan itibariyle baktığımız zaman Türkiye’nin bütün illerinde, ilçelerinde beldelerinde hatta köylerinde bile çiğ köfte satış noktalarımız var. Bunun öncüleri de biz Adıyamanlılarız. Madem öncü biziz neden bunu Adıyamanlılara tescil ettirmeyelim diye düşündük. Dernek olarak 2015 yılında patent enstitüsüne başvurduk ve bugün itibari ile de bu belgemizi almış bulunmaktayız” diye konuştu.

“Doğal katkısız, renklendirici, tatlandırıcı kullanmadan üretim yapmaktayız”

“Doğal katkısız, renklendirici, tatlandırıcı kullanmadan üretim yapmaktayız” diyen Başkan Aybak, “Bizler etsiz çiğ köfte üretiyoruz. Aynı zamanda bakanlığımızın bizlere vermiş olduğu genelgeye göre üretim yapmaktayız. Doğal katkısız, renklendirici kullanmadan, tatlandırıcı kullanmadan üretim yapmaktayız. Tamamen organik. Türkiye’de tüketilen yiyeceklerin içinde en doğalı sağlıklısı çiğ köfte” şeklinde konuştu.

“Diğer illerin de bunu hoş görmesini temenni ediyoruz”

Güneydoğu’da bulunan illerden gelen tepkilerden de söz eden Başkan Aybak, “Başta Şanlıurfa olmak üzere gerek Elazığ olsun, gerek Gaziantep olsun, gerek Kahramanmaraş olsun özellikle Güneydoğu’daki bazı illerden ciddi ve büyük tepkiler aldık ama haklı gururu Adıyamanlıların çünkü çiğ köfte sektörünün yüzde 85’i Adıyamanlılardan oluşmakta. Diğer illerinde bunu hoş görmesini temenni ediyoruz” dedi.