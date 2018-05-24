Dr. Yalçın Büyük, bu yıl Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılan ve üye kurumların katıldığı yıllık toplantıda ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes; Avrupa Adli Bilim Enstitüleri Ağı) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

ENSFI, 20 Ekim 1995 tarihinde Hollanda’da düzenlenen ilk toplantıda seçilen ilk yönetim kurulu ile resmi olarak kuruldu. 2009 yılında Avrupa Komisyonu tarafından monopol hüviyeti verilen ENFSI, adli tıp ve adli bilimler alanında Avrupa’nın tek yetkin organizasyonu oldu. Adli Tıp Kurumu 36 ülkeden 69 üyesi bulunan ENFSI’ye 26 Mayıs 2005 tarihinde kabul edildi. Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında Avrupa’nın en önemli organizasyonu olan ENFSI’nin 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’na 4.6.2013 tarihinden itibaren Adli Tıp Kurumu başkanlığını yürüten Doç. Dr. Yalçın Büyük seçildi. Büyük’ün ERFSI’ye üye olarak seçilmesi, uyguladığı küresel standartlar ve objektif bilimsel yaklaşımlar nedeniyle takdir edilen Adli Tıp Kurumu’nun uluslararası konumunu pekiştirmesinin yanı sıra Türkiye’nin bu alanda uluslararası temsiliyeti açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ENFSI’nin kuruluş amacı Adli Bilimler alanında bilgi ve deneyim paylaşılması, bölge uzmanları arasında bir iletişim ağı oluşturması, iyi uygulama ve uluslararası kalite standartlarının tüm üye ülke laboratuvarları arasında yaygınlaştırılarak daha da gelişmesini sağlaması olarak belirtiliyor. Bu amaca yönelik olarak farklı alanlarda iyi uygulama el kitapları yayınlıyor, yeterlilik testleri hazırlıyor, Avrupa Birliği projeleri yürütüyor ve eğitim toplantıları düzenliyor.

Adli Bilimlerin farklı alanlarında oluşturulan 17 çalışma grubu, üye ülkelerin aktif katılım sağladığı düzenli toplantılar ve yayınlar ENFSI’nin bilimsel anlamda en önemli kaynağını oluşturuyor.