Adnan Albayrak Dünya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

Gerçekleştirilen deklarasyon töreninde açıklamalarda bulunan Dünya Diplomatlar Birliği Başkanı Prof. Günther Meinel ise Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerinden çok daha iyi seviyede bulunduğunu söyledi.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bağlı Dünya Diplomatlar Birliği'nin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevini kabul etti. Albayrak'ın üyelik deklarasyonu düzenlenen basın toplantısında Almanya'dan gelen Dünya Diplomatlar Birliği Başkanı ve Eski Avrupa Birliği Parlamento Üyesi Prof. Günther Meinel tarafından yapıldı. Böylelikle Adnan Albayrak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birliğe bağlı ülke teşkilatlarının tamamının yönetiminde söz sahibi oldu.

"Türkiye bazı Avrupa ülkelerinden çok daha iyi seviyede"

Törede açılış konuşması gerçekleştiren Dünya Diplomatlar Birliği Başkanı Prof. Günther Meinel, Avrupa'da bazı ülkelerin Türkiye'nin başarısını hazmetmekte zorlandığını belirterek, "Türkiye ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan köklü bir yakınlık ve bağlılık var. Bunu kimsen,n bozmasına izin vermeyeceğiz. Üzerine odaklanmak istediğim şey Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri zorlayan, gerginliğe sokan unsurları ele almak. Türkiye gerek ekonomi gerekse Avrupa standartlarındaki istikrarı ile bazı Avrupa ülkelerinden çok daha iyi seviyede. Bununla da gurur duyabilirsiniz. Avrupa'da bazı ülkeler Türkiye'nin başarısını hazmetmekte zorlanıyor. Türkiye artık geri kalmış bir ülke değildir. Kimi küstah ülkeler Türkiye'yi eski statüsüne geri itmek gerektiğini savunuyor. Fakat bu mümkün değil çünkü Türk insanı artık herşeyi daha açık bir şekilde görebiliyor. Bu atamayla beraber kendisinin BM nezninde saygınlık kazanacağına hem Avrupa'da hem de tüm dünyada daha tanınır olacağına olan umudum büyük" dedi.

"AB'ye üye olmak şu anda Türkiye için akıllıca değil"

Türkiye'nin AB üyeliği sürecini değerlendiren Meinel, "Türkiye'nin AB'ye katılımı şuan için akıllıca değil. Türkiye daha ziyade Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dahil olmanın yollarını aramalıdır. Şuan da AB'ye üye olmak akıllıca olmayacaktır" şeklinde konuştu.

Dünya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Albayraklar Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Adnan Albayrak da "Şahsım adına ülkemizin kalkınması için gösterdiğim çabaları bundan sonra da bir üst platforma taşıyabilmek adına Dünya Diplomatlar Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görev teklifini kabul etmiş. bulunmaktayım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Tören sonrasında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak şu an yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi vermenin çok erken olduğunu söyleyerek, "Çok önemli bir görev üstlendik. Savunma sanayiinde bayağı bir ilerleme kaydettik. Bu göreve beni layık görüp teklif ettiler. Ben de bunu kabul ettim. Dünya barışı için elimizden geleni yapacağız. Memleketimiz için milletimiz için elimden geleni yapacağım" sözleriyle değerlendirmede bulundu.

"Almanya ile Türkiye arasında ticaret ilişkilerinde ilerleme sağlamak için Adnan Bey önderliğinde elimizden geleni yapacağız"

Albayraklar Şirketler Grubu CEO'su Sertan Ayçiçek ise "Adnan Bey BM'ye bağlı Dünya Diplomatlar Birliği'nde konuşma yetkisine kadar ciddi bir görev elde etti. Bunu grubumuz olarak değerlendirirsek, biz attığımız her adımda ülkemize nasıl atma değer sağlarız diye düşünüyoruz. Bununla da ilgili gerek BM nezninde gerekse Almanya ile Türkiye arasında ticaret ilişkilerinde ilerleme sağlamak için Adnan Bey önderliğinde elimizden geleni yapacağız" yorumunda bulundu.

Ayçiçek, "İlk somut adımı olarak Türkiye'deki lansmanının ardından dünyada rakibi olmayan Wattozz silahının önümüzdeki ayın sonunda Almanya lansmanını gerçekleştireceğiz ve bu silahın Almanya'dan da dünyaya dağılımı yapılacak" dedi. İki ülke arasında bulunan savunma sanayii ilişkilerinde mevcut girişimlerin varolduğunu kaydeden Ayçiçek henüz bunların açıklanması için erken olduğunu ilerleyen günlerde bu ilişkilerin artacağını kaydetti.