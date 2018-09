Adnan Menderes idam edilişinin 57'inci yılında kabri başında anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 57'inci yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, “Demokrasi şehitlerimizin ülkemize yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmamalı” dedi.

Eski Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57'inci yılı nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, Menderes'in torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua sonrası Bakan Soylu ve Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, Menderes'in mezarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri daha sonra Adnan Menders'in oğlu Aydın Menderes'in kabrini de ziyaret ederek dua etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in anıt mezarı ziyareti sonrası yan tarafta bulunan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret etti. Burada da yapılan dua sonrası Bakan Soylu, Özal'ın kabrine karanfil bıraktı. Soylu, daha sonra makam aracı ile mezarlıktan ayrıldı.

“Demokrasi şehitlerimizin ülkemize yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmamalı”

Anma töreninde konuşan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, “Ne yazık ki 17 Mayıs 1960 darbesinden itibaren yaşanan çok üzücü olayların neticesinde düzmece mahkemeler tarafından verilen kararla Başvekilimiz Adnan Menderes, Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ın idam edilerek hayattan koparılmaları başta aileleri olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. İdamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır. Adalet adalet diyoruz, adalet bunun neresinde. Demokrasi şehitlerimizin ülkemize yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak. Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider. Ama maalesef bizde böyle olmuyor. Darbeler ülkemizin gelişip büyümesine hep engel olmuştur. Dış güçler tarafından asıl istenen de tam olarak budur. Onlar kirli ellerini üzerimizden hiçbir zaman çekmediler, çekmiyorlar. İçerideki piyonları da boş durmuyorlar. 15 Temmuz 2016 yılında yaşamış olduğumuz korkunç kalkışma belleklerimizde yerini koruyor. Cumhurbaşkanımızın cesur ve soğukkanlı duruşu, milletimiz canları pahasına aileleriyle helalleşip kalkışmayı engellemeleri sayesinde büyük bir tehlike atlatılmış oldu. Çevremiz kan gölüne döndü. Süper güç denilen ülkenin Ortadoğu'da girip de dağıtmadığı ülke neredeyse kalmadı. Yok edilen şehirler, hayatlar, vatansız insanlar. Ülkemizi de hem ekonomik olarak, hem Ortadoğu üzerinden sıkıştırmaya çalışıyorlar. Oyun bitmiyor. Aslında dost diye de bir şey yok. Her ülke oyunun bir parçası olarak görünüyor. Her şeye rağmen güzel ülkemizde büyük projelere imza atılıyor. Yılgınlık, kırgınlık göstermeden son sürat kalkınmaya, büyümeye devam ediyoruz. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Artık çekişmeleri bırakıp ülkemiz için kenetlenme zamanıdır” diye konuştu.

“O, 'Yeter söz milletindir' diyerek Türkiye'de demokrasi mücadelesine öncülük etmiş”

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, “Vefatlarının 57'inci yıl dönümünde Türk demokrasi tarihinin en önemli şahsiyetlerinden merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile bakanlarımız Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. 16 Eylül'de Zorlu ve Polatkan'ı, 17 Eylül'de de Adnan Menderes'i idam eden eli kanlı darbecileri lanetleyen necip milletimiz, Menderes ve arkadaşlarını ise tazimle anmaya devam etmektedir. Demokrasi tarihimize damgasını vuran Adnan Menderes, ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi yolundaki hizmetleriyle aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. O, 'Yeter söz milletindir' diyerek Türkiye'de demokrasi mücadelesine öncülük etmiş, çoğunluğun sesi ve umudu olarak milletin iradesini iktidara taşımıştır. Vefakar milletimiz merhum Menderes ve arkadaşlarını daima hayırla yad edecek, kalbinde sürekli yaşatacaktır” ifadelerini kullandı.