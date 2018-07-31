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31 Temmuz 2018 11:45

Adnan Oktar grubuna mensup olduğu ileri sürülen ve polisi tehdit eden bir kişi gözaltına alındı

Kamuoyunda “ Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili polisin tutumuna sosyal medyadan paylaştığı mesajla tepki gösteren ve polisi tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar grubuna mensup olduğu ileri sürülen ve polisi tehdit eden bir kişi gözaltına alındı

31 Temmuz 2018 11:45

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak” suçlarından tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili polisin örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın başını eğerek gözaltına alınmasına yönelik tutumuna sosyal medyadan tepki göstererek tehditlerde bulunan Bahadır K. adlı bir kişi, operasyonu gerçekleştiren Mali Şube polislerine yönelik tehditler savurmuştu. K., kendi sosyal medya hesabından şu mesajları yaymıştı: “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. Acayip gıcık kaptım ona. Bak Allah nasip edecek kardeş. Ben sıfır (sıfır en az 5 yıl demek) yıl Kik boks eğitimi gördüm :)) O hareketi bir de bana serbest dövüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden.” Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen bi görelim.. Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler. .. Herif .“


Örgüt propagandası yapmak ve güvenlik güçlerini tehdit etmek suçlarından aranan K., Beşiktaş Bebek’te çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunsun ardından adliyeye sevk edilen Bahadır K., “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Örgütün Veya Amacının Propagandasını Yapmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bahadır K.’nin de Adnan Oktar’ın başını eğere gözaltına alınmasına gönderme yapılarak aynı yöntemle gözaltına alınması dikkat çekti.




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