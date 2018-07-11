Adnan Oktar grubuna operasyon

5 ilde başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Yürütülen operasyonda şu ana kadar çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 5 ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Adnan Oktar’ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV’ye baskınlar düzenlendi. Oktar’ın Çengelköy’deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerindeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu soruşturmada suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma" olduğu kaydedildi.