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Adnan Oktar Grubuna Yönelik Operasyonda Gözaltına Alındıktan Sonra Adliyeye Sevk Edilenlerin Sayısı 92 Oldu.
18 Temmuz 2018 11:57
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilenlerin sayısı 92 oldu.
IHAAW115745-ASA/18-07-2018 - Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilenlerin sayısı 92 oldu.
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18 Temmuz 2018 11:57
18.07.2018 11:57:45 TSI NNNN
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