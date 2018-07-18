Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » İstanbul
  •  » Adnan Oktar Grubuna Yönelik Operasyonda Gözaltına Alındıktan Sonra Adliyeye Sevk Edilenlerin Sayısı 92 Oldu.
18 Temmuz 2018 11:57

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilenlerin sayısı 92 oldu.

IHAAW115745-ASA/18-07-2018 - Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilenlerin sayısı 92 oldu.

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilenlerin sayısı 92 oldu.

18 Temmuz 2018 11:57

18.07.2018 11:57:45 TSI NNNN




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
  • Çarşamba
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç