Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

Elleri kelepçeli olarak hastaneye getirilen Oktar, basın mensuplarının soruları üzerine eliyle sus işareti yaptı.

Adnan Oktar, geçtiğimiz günlerde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Oktar, bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar’ın ellerine kelepçe takıldığı görüldü. Oktar hastaneden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının soruları üzerine eliyle sus işareti yaptı. Polisler tarafından kafası aşağıya eğilen Oktar, ekip otosuna bindirilerek hastaneden götürüldü.