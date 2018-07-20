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20 Temmuz 2018 17:59

Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki villasına yapılan baskına ait görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Çengelköy’deki A9 TV’nin de bulunduğu villaya yapılan baskının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki villasına yapılan baskına ait görüntüler ortaya çıktı

20 Temmuz 2018 17:59

Görüntülerde evde bulunan haç kolyesi ve dövizler dikkat çekti.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheliye gerçekleştirilen operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Adnan Oktar’ın program yaptığı A9 TV’nin de içinde bulunduğu Çengelköy’deki villaya yapılan baskın kameralara yansıdı.


Kameralara yansıyan görüntülerde lüks villanın içerisinde çok sayıda silah, şarjör, mermi ve içki şişelerinin bulunduğu görülüyor. A9 TV’nin stüdyosunun da içinde bulunduğu villada yapılan aramalarda Kur’an-ı Kerim’in Türkçe meali, haç kolyesi ve içi para dolu zarfların yer aldığı görülüyor. Evde bulunan para kasasının içinde yüksek miktarda döviz bulunurken, duvarlarda bulunan yağlı boya tablolar ve süs eşyaları dikkat çekiyor. Çengelköy’deki villanın her yerinde bulunan güvenlik kameralarının izlendiği ekran kameralara yansıyor.




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