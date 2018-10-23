İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adnan Oktar'ın evi ilk kez içeriden görüntülendi

Adnan Oktar’ın Kandilli’de bulunan villasının yıkılmayan ruhsatlı bölümleri ilk kez içeriden görüntülendi.

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasının yıkılmayan ruhsatlı bölümleri ilk kez içeriden görüntülendi. Oktar'ın yatak odası, misafirlerini kabul ettiği salon, banyo ve koridorlar kameralara yansıdı.


Adnan Oktar'ın tutuklanmasının ardından Kandilli'de bulunan villasının ruhsatsız olan bölümleri yıkılmıştı. Yapılan yıkım çalışmasının ardından mal sahibi villaya gelerek bahçede çevre düzenlemesi yaptı. Villanın ruhsatlı olan ve yıkılmayan bölümleri ise ilk kez içeriden görüntülendi. Adnan Oktar'ın yatak odası, misafirlerini kabul ettiği salon, banyo ve koridorlar kameralara yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.