Adnan Oktar’ın kedicikleri gitti, villanın önündeki köpek kaldı

Adnan Oktar’ın yanında bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve lüks aracına el konulduğu villasının önünde kalan köpek dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün Adnan Oktar ve örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirmiş, Oktar ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Oktar’ın Üsküdar Kuleli Mahallesi’ndeki villası ise Mali Şube Ekipleri tarafından didik aranmış ve burada bulunan çok sayıda kişi de gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Tüm mal varlığına el konulan Oktar’ın villasındaki lüks cipler de çekici yardımı ile emniyete götürülmüştü. Gece geç saatlerde biten işlemlerin ardından villa mühürlenirken, polis ekipleri de villa önünde nöbete geçti. Villanın önündeki kulübede ise sadece Oktar’a ait köpek kaldı.