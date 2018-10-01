Adnan Oktar'ın villası ekipler tarafından boşaltıldı

Adnan Oktar'ın TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villası ekipler tarafından boşaltıldı.

Tutuklanmasının ardından mal varlığına el konulan Adnan Oktar, bir şok daha yaşadı. TMSF tarafından el konulan Kandilli'deki villası ve etrafında bulunan eklentileri içerisindeki eşyalar ekipler tarafından boşaltıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin villa ve çevresinde bulunan 23 kaçak yapı tespiti sonrası yıkım kararı alınmıştı. Villa ve çevresindeki yapılarda bulunan birçok lüks eşya ve mobilya, kamyonlara yüklenerek taşındı.