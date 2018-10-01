İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adnan Oktar'ın villası ekipler tarafından boşaltıldı

Adnan Oktar’ın TMSF’ye devredilen Kandilli’deki villası ekipler tarafından boşaltıldı.

Adnan Oktar'ın TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villası ekipler tarafından boşaltıldı.


Tutuklanmasının ardından mal varlığına el konulan Adnan Oktar, bir şok daha yaşadı. TMSF tarafından el konulan Kandilli'deki villası ve etrafında bulunan eklentileri içerisindeki eşyalar ekipler tarafından boşaltıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin villa ve çevresinde bulunan 23 kaçak yapı tespiti sonrası yıkım kararı alınmıştı. Villa ve çevresindeki yapılarda bulunan birçok lüks eşya ve mobilya, kamyonlara yüklenerek taşındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.