Adnan Oktar’ın villasına baskın anı kamerada

Görüntülerde eve baskın yapan polis ekiplerinin burada bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görülüyor.

İstanbul polisinin Adnan Oktar’ın Kandilli’deki 100 odalı olduğu belirtilen lüks villasına gerçekleştirdiği operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde ekiplerin villada bulunan şüphelileri tek tek gözaltına aldığı görülüyor. Villanın bahçesinde incelemelerini sürdüren ekiplerin gözaltına alınan şüphelileri kelepçeleyerek yüz üstü yatırdığı görüntülere yansıyor. Görüntülerde çok sayıda polisin operasyona katıldığı görülüyor.