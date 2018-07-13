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13 Temmuz 2018 18:10

Adnan Oktar’ın villasına ilk baskın anı polis kamerasında

Adnan Oktar’ın Kandilli’deki villasına yapılan ilk baskın anları polis kamerasına yansıdı.

Adnan Oktar’ın villasına ilk baskın anı polis kamerasında

13 Temmuz 2018 18:10

Ortaya çıkan operasyon görüntülerinde ekiplerin evde bulunan şüphelileri kelepçeleyerek gözaltına aldığı görüldü.


İstanbul polisinin Adnan Oktar’ın Kandilli’deki 100 odalı olduğu belirtilen lüks villasına gerçekleştirdiği operasyon polis kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda ekiplerin villada bulunan şüphelileri tek tek gözaltına aldığı görüldü. Villanın bahçesinde incelemelerini sürdüren ekiplerin gözaltına alınan şüphelileri kelepçeleyerek yüzüstü yatırması da görüntülere yansıdı.




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