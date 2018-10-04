Adnan Oktar'ın villasında başlayan yıkım çalışması havandan görüntülendi

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasına ait kaçak yapıların yıkılması için başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, kepçelerin içeri girdiği ve yıkım çalışması için hazırlıkların devam ettiği görülüyor.

Tutuklandıktan sonra mal varlığına el konulan Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasına da TMSF el koymuştu. Geçtiğimiz günlerde ise villa ve çevresinde bulunan 23 yapı boşaltılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler villadaki kaçak yapıları yıkmak için çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde başlayan çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, kepçelerin içeri girdiği ve yıkım çalışması için hazırlıkların devam ettiği görülüyor. Yıkım işlemine ise ilerleyen dakikalarda başlanması bekleniyor.