İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adnan Oktar'ın villasında başlayan yıkım çalışması havandan görüntülendi

Adnan Oktar’ın Kandilli’deki villasına ait kaçak yapıların yıkılması için başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasına ait kaçak yapıların yıkılması için başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, kepçelerin içeri girdiği ve yıkım çalışması için hazırlıkların devam ettiği görülüyor.


Tutuklandıktan sonra mal varlığına el konulan Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasına da TMSF el koymuştu. Geçtiğimiz günlerde ise villa ve çevresinde bulunan 23 yapı boşaltılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler villadaki kaçak yapıları yıkmak için çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde başlayan çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, kepçelerin içeri girdiği ve yıkım çalışması için hazırlıkların devam ettiği görülüyor. Yıkım işlemine ise ilerleyen dakikalarda başlanması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.