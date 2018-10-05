Adnan Oktar'ın villasında yıkım iş makineleriyle değil balyozlarla yapılıyor

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasında gerçekleşen yıkım çalışmaları ve villanın yıkıldıktan sonraki hali kameralara yansıdı. Villanın çevresinde ağaçların fazla olmasından dolayı İBB ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmaları iş makineleriyle değil balyozla yapılıyor.

Tutuklanmasının ardından tüm mal varlığına el konulan Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasına da TMSF el koymuştu. Geçtiğimiz günlerde villa içerisinde bulunan eşyalar boşaltıldıktan sonra dün yıkım ekipleri gelerek villa ve çevresinde bulunan 23 kaçak yapının yıkım çalışmalarına başlamıştı. Devam eden yıkım çalışmaları kameralara yansıdı. Villanın çevresinde ağaçların fazla olmasından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri yıkım çalışmalarını iş makineleriyle değil balyozla yapıyor. Görüntülerde, ekiplerin balyozlarla duvarları kırdığı görülüyor. Kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.