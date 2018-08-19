Adrenalin tutkunlarının adresi Kemerburgaz’daki Macera Parkı

Heyecan ve adrenalin tutkusunu doyasıya yaşamak isteyen vatandaşlar macera parkında keyifli anlar yaşadı.

Kemerburgaz’da bulunan macera parkı vatandaşların yeni gözdesi oldu. Heyecan ve adrenalin tutkusunu doyasıya yaşamak isteyen vatandaşlar çeşitli parkurlarda keyifli anlar yaşadı. Dünyanın ikinci büyük macera parkı olan alan, 11 parkur 90 oyunla doğa içinde vatandaşlara haftaiçi her gün hizmet veriyor. İnsan sapanından yüksek ip parkuru tırmanma duvarından zıp lıne’a kadar birçok oyun çeşidinin yer aldığı macera parkında nefes kesen oyunlar yer alıyor. Parka gelen vatandaşlar eğitmenler eşliğinde yüksek güvenlikli ekipmanlarla oyuna dahil oluyor.

65 bin metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük orman içi macera dinlenme etkinlik ve eğlence merkezi olan macera parkı ziyaretçilerine şehrin stresinden ve karmaşasından bir nebze uzaklaşarak doğa ile uyum içerisinde spor yapma dinlenme ve eğlenme fırsatı sunuyor. Bu macera parkında küçük çocuklarda 1.10 büyüklerde ise 1.30 boy sınırı ile macera parkındaki parkurlara katılma imkanı sağlıyor. Her yaş grubunda misafirlerini ağırlayan park, yaz ve kış aylarında maceraseverlere hizmet sunuyor.

“Yaz kış hizmet vermeye devam ediyoruz”

Her yaştan vatandaşları macera parkına beklediklerini söyleyen park müdürü Volkan Aslanbaş, "Macera parkında İstanbul’un kalbinde olan Kermerburgaz doğa içinde yer alıyor. 11 parkur 90 oyunla Türkiye’nın en büyük macera parkıdır. Bu parkta 7’den 70’e her yaştan herkesin keyif alabileceği çok güzel aktiviteler yer alıyor. Yaz kış hizmet vermeye devam ediyoruz. Yazın olan bu güzellikler kışın da devam etmekte. Güvenlik en önemli tedbirlerimizden biri. Önce kafalarına bir kask takıyoruz daha sonra üzerlerine giydikleri uluslararası ekipmanlar ile başladığı yerden bitirdiği noktaya üstünden görevli hariç çıkaramaz” dedi.

“Herkese gelip görmesini tavsiye ederim”

İnsan sapanına binerek büyük heyecan yaşayan Ayşegül Bak, "Binmeden önce bir şey yoktu ama bindikten sonra heyacanladım. Bindikten sonra fazlasıyla heyecanlı olduğunu hissedıyorsunuz. Bu macera parkını herkese tavsiye ediyorum. Herkesin en az bir kere gelip görmesini isterim” diye konuştu.