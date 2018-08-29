Adres Patent’ten 30 Ağustos mesajı

Adres Patent, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajda ifadeleri bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 30 Ağustos mesajında; zaferin, cumhuriyetimizin kuruluşunda en önemli aşamalardan biri olduğunu belirtti.

Akbulut şu ifadelere yer verdi: “26 Ağustos günü başlayıp Başkomutan Mustafa Kemal’in komutasında ordumuzun 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşaması olmuştur. O gün; din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen Anadolu’nun kahraman evlatları işgalci düşmanı ve işbirlikçilerini vatan topraklarından atmış, bağımsızlığımıza el uzatanlara gereken cevabı vermiştir. Eşit yurttaşlık ilkesi çerçevesinde oluşturduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de bozmak isteyen şer güçler bulunmaktadır. Ancak, bunlara karşı aynı azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz, edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Şehitlerimizin kanıyla yazdığımız, büyük zaferi kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum".