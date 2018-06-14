Adres Patent’ten bayram mesajı

Birbirimizin acılarını paylaştığımız gibi, sevinçlerini ve mutluluklarını da paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

19 yıldır Fikri Sınai Haklar alanında hizmet veren Adres Patent, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlayan mesajda “Ramazan bayramını kutlayacak olmanın huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Ramazan Bayramına kavuşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını aktaran Akbulut, “Tarih boyunca bayramları her zaman coşkuyla kutladık. Bu sefer de inanıyorum ki bu bayramı hep beraber, millet olarak coşkuyla, sevinçle kutlayacağız. Birbirimizin acılarını paylaştığımız gibi, sevinçlerini ve mutluluklarını da paylaşacağız. Ramazan Bayramının, anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini diliyorum. Milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.