Adres Patent’ten okuma kampanyası

Sınai Haklar konusunda hizmet veren Adres Patent okumayı sevdirmeye yönelik bir kampanya başlatarak kitap okumanın önemine dikkat çekiyor. Aşırı sosyal medya kullanımı ve yoğun iş hayatının kitap okuma oranlarının düşmesine neden olduğuna değinen Adres Patent, tüm şubelerinde kitap okuma saatleri düzenleyerek, çalışanları ve müvekkilleri aracılığı ile okuma farkındalığının artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, projenin temel amacının, yoğun iş hayatı ve sosyal medya kullanımı içinde kaybolmaya başlayan iş dünyasının okuma oranını artırmak olduğunu bildirildi.

Proje kapsamında sadece okuma saatleriyle sınırlı kalınmayarak, İstanbul başta olmak üzere, tüm şubelerinin bulunduğu illerde, üniversite ve belediye işbirlikleri ile okuma etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

Temmuz ayı boyunca sürecek kitap okuma etkinliğinin ilk ayağı Adres Patent Merkezi’nde tüm yöneticiler ve çalışanların katıldığı kitap okuma saatiyle start aldı. Etkinlik kapsamında Adres Patent’in tüm yöneticileri ve çalışanları mesai içerisinde belirli saatlerde düzenli olarak gazete ve kitap okuyacaklar.

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut, “Okumak sadece öğrencilere yönelik bir davranış değil. İnsan olarak okumaya hayat boyu ihtiyacımız var. Günümüzde yoğun iş hayatı ve artan sosyal medya kullanımı ile kitap okuma alışkanlıkları azalmıştır. Biz Adres Patent olarak çalışanlarımızla birlikte geçirdiğimiz mesai saatlerimizi daha verimli kullanarak; okuma alışkanlığı ve okuma farkındalığı kazandırmayı da hedefliyoruz Umuyoruz ki etkinliğimiz sadece Adres Patent ile sınırlı kalmayacaktır. Belediyeler, üniversiteler ve müvekkillerimizle birlikte yapacağımız okuma etkinlikleri birçok yerde bu projeyi geliştirmeyi ve büyütmeyi planlıyoruz” dedi.