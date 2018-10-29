Adriano 8 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ta Adriano sevinci yaşanıyor. Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Adriano, Rizespor mücadelesinde ilk 11'de başlayacak. 8 maç aradan sonra ilk 11'de bir maça çıkacak olan Brezilyalı futbolcu, son olarak 5. haftada oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 89. dakikada oyuna dahil olmuştu. Bursaspor maçının ardından sahaya ilk 11'de çıkmayan Adriano, 4 lig ve 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise forma giymedi.