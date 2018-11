‘Affet Robot' Amsterdam Red Bull Music stüdyosunda kayıtta

Red Bull Music Warm Up projesinde bu yıl Red Bull Music Amsterdam Stüdyoları'nda kayıt alma hakkı kazanan isim Affet Robot, kayda girdi.

Yerli ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Music Warm Up, beşinci yılında da her biri farklı alanlarda yetenekli müzisyenleri ağırlıyor. Bu yıl Affet Robot, Ati ve Aşk Üçgeni, Baneva, Nova Norda ve The Young Shaven ile üniversite ayağı birincisi Federal'in dahil olduğu projede Red Bull Music Stüdyoları'nda kayıt yapma şansı yakalayan isim Affet Robot olmuştu.

8-9 Kasım tarihlerinde Eser Özenoğlu ile kayda giren Eren Günsan'ın kayıttan sonraki parçası ve de kayıt sürecinin de çok yakında redbullmusic.com adresinde olacağı açıklandı.