Afganlılar İhlas Vakfı iftar sofrasında bir araya geldi

Ramazan ayında hayırseverlerin bağışları ile Afrika’da Somali başta olmak üzere, Etiyopya, Sudan, Yemen, Uganda, Moritanya, Fildişi, Asya’da, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Azerbaycan vb. ülkelerde iftar sofraları kuran ve kumanya dağıtan İhlas Vakfı; Türkmenlerin çoğunlukta olduğu ve Afganistan’ın büyük âlimlerinden Halife Kızılayak Hazretlerinin memleketi Şıbırgan şehrinin Kızılayak kasabasında iftar verdi.

Afganistan’ın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan İpek Yolu Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen iftar organizasyonunda konuşan İpekyol Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülhakim Mahdum, İhlas Vakfının katkıları ile Afganistan’ın kuzeyinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara Ramazan ve Kurban dönemleri ile diğer zamanlarda yardım ulaştırdıklarını ifade ederek, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

İftar sonrası, Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’e, İhlas Vakfı camiasına ve tüm hayırseverlere dualar edildi.