Afrika ile ticaret ilişkileri ve iş birlikleri güçlenecek

Düzenlenen basın toplantısında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, İki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin altında olduğunu belirtti.

Bu yıl ‘Birlikte Sürdürebilir Bir Geleceğe Yatırım' temasıyla, 10-11 Ekim'de 2'ncisi gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu öncesinde, forumun amacı ve Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği hedefleri düzenlenen basın toplantısı ile değerlendirildi. Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak, Türkiye-Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkan Yardımcısı Volkan Kazova ve Türkiye-Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkan Yardımcısı Erhan Barutoğlu'nun katıldığı toplantıda düzenlenecek forumla birlikte Afrika ile olan ticaret ilişkileri ele alındı.

İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirme ve varolan sorunları çözme amacıyla düzenlenecek foruma 49 Afrika ülkesinden katılım sağlanacak. 1000 civarında iş adamı, 30 ülkeden devlet başkanı, bakan ve iş örgütü başkanları katılım gösterecek. 2 gün sürecek etkinlikte 4 binin üzerinde iş görüşmesi yapılması tahmin ediliyor.

“Olmayan alanımız yok”

Toplantıda Afrika ile Türkiye arasında iş birliği yapılan alanlar hakkında bilgi veren DEİK Başkanı Nail Olpak, “Afrika'nın bütünün konuşulduğunda aklınıza gelen tüm alanları saymamız gerekiyor. Bilgi ve teknoloji, danışmanlık, eğitim, müteahhitlik, mobilya, orman ürünleri, enerji, gıda gibi olmayan alanımız yok” dedi. Olpak, son 15 yıl içinde Afrika ile ticaretin; bugün geldiği seviyeyi yeterli görülmese de 4 kat artış gösterdiğini söyleyerek, “Yaklaşık 21 milyar dolara ulaşan bir karşılık ticaretten bahsediyoruz. Türkiye açısında güzel olan tarafı, bu dönemde karşılıklı ticaret 4 kat artarken ithalat 2 buçuk kat artmış. Cari açık çerçevesinde baktığımızda ihracatımız daha fazla artmış durumda” diye konuştu.

Olpak, Afrika'nın toplamı düşünüldüğünde 20 milyar dolarlık ticaret hacminin toplam potansiyel içerisinde ciddi anlamda geri olduğunu belirtti. Olpak, “Almanya ile bizim ikili ticaretimiz 36,5 milyar dolar. Onu azaltmayalım ama Almanya ile 36,5 milyar dolar ticaret hacmimiz varsa 54 ülkenin olduğu Afrika ile 20 milyar dolarlık hacim tatmin edici değildir” diye konuştu.

THY vurgusu

Olpak, toplantıda Türk Hava Yolları (THY) bu ilişkileri güçlendirmede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak “Ticaretin rahat gelişmesi için ulaşımın net olması gerekir. THY'nin ofisleri ve uçuşları bizi bu anlamda çok rahatlatan bir unsurlardandır. Bunu ifade etmek isterim” dedi.

54 ülkenin tamamında iş konseyi açılacak

Olpak'ın açıklamalarına göre DEİK, Afrika kıtasında bulunan 43 İş konseyine forum çerçevesinde bir ekleme daha yapacak. Kurul, ticari diplomasi faaliyetlerine hız vererek, orta vadede 54 ülkenin tamamında iş konseyi kurmayı hedefliyor.

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu programı

10 Ekim Çarşamba günü etkinliğin ilk gününde açılış konuşmalarının ardından Afrika ile en çok iş yapan Türk firmalar ve Türkiye'de en çok iş yapan Afrikalı firmaların ödüllendirileceği Afrika Şampiyonları Ödül Töreni ile Ticaret Bakanı ve konuk Bakanlar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Ayrıca, “Tekstil Sektöründe Afrika'da Yatırım Fırsatları ve Moda”, “Türkiye ve Afrika Arasında İnşaat, Altyapı ve Enerji Alanlarında İşbirliği” ve “Afrika'da Bütünleşme Çabaları ve Türk İş Dünyası için Fırsatlar” başlıklı konularda 3 panel düzenlenecek.

Forumun ikinci gününde ise “Adil, Serbest, Sürdürülebilir Ticaret; Korumacılığın Afrika için Ortaya Çıkardığı Riskler” konulu Bakanlar Toplantısı gerçekleştirilerek ortak deklarasyonun duyurulacağı basın toplantısı ve imza töreni yapılacak. Bununla birlikte, “Afrika'da Ticaret ve Yatırım Finansmanı” ile “Afrika'da Turizm ve Otel Yatırımları” konularında iki panel gerçekleştirilecek.

Katılacak ülkeler

Foruma şu ülkelerden katılım sağlanacak: “Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Fas, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambia, Gana, Gine Bissau, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mısır, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Yeşil Burun, Zambiya, Zimbabve.”