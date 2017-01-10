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10 Ocak 2017 16:31

Afrikalı çocuklar, karı ilk kez görmenin heyecanını yaşadılar

Afrikalı çocuklar, karı ilk kez görmenin heyecanını yaşadılar

10 Ocak 2017 16:31

Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelen 32 çocuk Esenler’de karı ilk kez görmenin heyecanı ve kartopu oynamanın keyfiyle doyasıyla eğlendiler.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü,Türkiye’ye gelerek İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eğitimlerine devam eden 32 Afrikalı genci bir araya getirdi. Afrika ülkelerinden gelen gençler Esenler Şehir Düşünce Merkezi bahçesinde buluşarak karı ilk kez görmenin heyecanı ve kartopu oynamanın keyfiyle doyasıyla eğlendiler. Gana, Nijerya, Kenya ve Mali gibi çeşitli Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler, bir yandan farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla tanışma imkanı yakalarken bir yandan da onlarla birlikte oyun oynamanın mutluluğunu yaşadılar. Hayatlarında ilk kez kar gören kimi çocuklar kendisini merkezin bahçesindeki bembeyaz karların içine atarken kimileri ise farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Gençler, çektirdikleri fotoğraflarla da bu anı ölümsüzleştirerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

“Yine oynamak isterim”
Farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla tanıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Malili 16 yaşındaki Güney icalov, “Daha önce kartopu oynamadım, bu ilk oldu. Güzel, hissettim, oynadım eğlendik, çok şükür Allah’a hamd olsun. Yine oynamak isterim” diye konuştu.

“Mutluyum, çok güzel bir şey”
İlk kez kartopu oynamanın heyecanını yaşayan Fildişi Sahili vatandaşı olana Ahmed Reza, “Daha önce kartopu oynamamıştım. Mutluyum, çok güzel bir şey” dedi.
Yaşıtlarıyla kartopu oynamanın keyfini çıkaran Kenyalı Abdurrezak Hassan, “Çok güzel hissettim. Karı ilk defa Türkiye’de görüyorum” dedi.



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