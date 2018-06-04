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04 Haziran 2018 10:34

Afrika’nın dostları iftarda buluştu

Eğitim, sağlık ve ekonomik alanlarda Afrika ülkeleriyle işbirliğini arttırmak ve nakdi yardımlarda bulunmak için kurulan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) geleneksel 3.

Afrika’nın dostları iftarda buluştu

04 Haziran 2018 10:34

iftar programını gerçekleştirdi.


TADD, 2015 yılında faaliyete geçen ve Afrika’nın önümüzdeki yüzyıl içindeki gelişimine ve dönüşümüne katkı sağlayacak projelere imza atmak ve Afrika’daki insanların hayat standartlarını iyileştirene kadar çalışmayı hedefleyen, bünyesinde de akademisyen, doktor, esnaf, iş adamı, avukat ve öğrenci bulunduran bir dernek.


Özellikle ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında Afrika’da birçok çalışmaya imza atan dernek, iftar programını Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdi. İftar programına; TADD Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Bilgehan Güntekin, eski Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, gazeteci-yazar Rahim Er, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Ulusoy, THY Havacılık Akademisi Başkanı Kemal Yüksek, tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve TADD yöneticileri ile gönüllüleri katıldı,


TADD Başkanı Güntekin programda yaptığı konuşmada, "Dünya ortalamasıyla Afrika insanını kıyaslarsak, özellikle Sahra Altı Afrika’da kişi başına düşen gelir şu an 10 bin dolar üzerinde. Özellikle Sahra Altı Afrika’da bin 350 dolar civarında. Ortalama yaşam süresi 71 iken, yine Afrika’da 56 yaş, fakat bazı ülkelerde 40 civarında da görebiliyoruz. Sağlık hizmetlerine ulaşan oran dünya ortalaması yüzde 64 iken, Afrika’da yüzde 30, daha da kötü olan yerler var. Afrika’da birçok ülkede özellikle Sahra Altı Afrika’da geceleri Afrika karanlık, ama Afrika’nın uranyumunu alıp, yüzde 75 nükleer santral kullanan Fransa ve modern Batı ışıl ışıl geceleri. Dünyada düzenli su kaynaklarına ulaşan nüfus yüzde 89 iken, Sahra Altı Afrika’da yüzde 49 civarında. Bırakın bu kardeşlerimizin sağlık hizmetlerine ulaşmayı, birçok yerde sağlık personeline, sağlık memurlarına bile ulaşamıyorlar. Çad’a gittiğimiz zaman dehşetle gördüm ki koca ülkede bir tek kulak burun boğaz uzmanı vardı. Bazen dostlar bize soruyor ‘ne işiniz var Afrika’da’ diye, bunun cevaplarından biri de bu sanırım. Afrika’daki su durumuna baktığımız zaman, tabii ki su hayattır. Ama Afrika’da bu çok büyük bir sıkıntı. Özellikle Sahra Altı Afrika’da yüzde 48 civarında bir temiz suya ulaşım oranı var. Halbuki yine Afrika’ya baktığımız zaman, yer altı ve yer üstü su kaynakları olarak çok zengin bir kıta. Özellikle yer altı suları, yer üstündeki su kaynaklarından 20 katı fazla. Ama oraya gidip, o kuyuların açılmasını bekliyor. Dernek olarak kurulduğumuz yıldan beri su kuyuları açmaya ve çeşitli su projelerine imza atmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz" dedi.


Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise, "Afrika’ya gittiğimiz zaman bir şey almaya değil, vermeye gidiyoruz. Oradaki kardeşlerimizi görmeye gidiyoruz. Dostluktan daha kıymetli bir şey yoktur. Ancak dostluk sarayının çatlağı yoktur ve tavanı akmaz. Onun için TADD derneğimiz, Türk Afrika dostluk derneği oldu. Gerçekten samimiyetle ben dostum diyor ve bu dostluğunun gereğini aşkla yapıyor, heyecanla yapıyor. Başka hiçbir beklentisi yok. Bu 3 sene içerisinde yaptığı hizmetleriyle gerçekten insan gururlanıyor" diye konuştu.


İftar programının sonunca TADD’a katkıda bulunan gönüllülere plaketleri takdim edildi.




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