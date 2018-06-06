Afrin şehidi Musa Özalkan’ın ailesinden duygulandıran ziyaret

Afrin şehidi Musa Özalkan’ın ailesi şehidinin isminin verildiği Rami Şehit Musa Özalkan Bilgi Evini ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyaret sonrası Şehit Musa Özalkan’ın anne ve babası, oğullarının vasiyetini gerçekleştiren Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür etti. Remzi Aydın da Şehidin ailesine Türk Bayrağı ve FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe Girişimini anlatan çalışmayı hediye etti.

Kilis’in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütleri ile yaşanan çatışmada Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti Eyüpsultan’da gerçek olmuştu. Rami’de açılan Simurg Bilgi Evine şehit Musa Özalkan’ın adı verilmişti.

Şehit Musa Özalkan’ın vasiyetinin çocuklara özel bir eğitim yuvası olduğu ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi, 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı Simurg’un Rami’de açılacak olan Bilgi Evine, Şehit Musa Özalkan’ın adını vermişti.

Şehidin adı bilgi evinde yaşatılıyor

İçerisinde 3 temel eğitim ve 2 atölye sınıfı bulunan Şehit Musa Özalkan Bilgi Evinde, çocuklar sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler görüyor.

Öğrenciler, okulda gördükleri temel derslere yönelik eğitimlerin dışında, İngilizce dil atölyesi, deney atölyesi, masal atölyesi, resim drama atölyesi ve değerler eğitimi gibi alanlarda da kendini geliştirme fırsatı buluyor.

Bilgi Evinin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyetini bir anlamda yerine getirdik. Gerçekten çocuklarımızın onun farkına varmışlar ki her biri şehidimize ve Mehmetçiklerimize bir mektup yazmışlar, onları bize verdiler. Güzel, bereketli bir çalışma olduğunu görüyorum. İnşallah ülkemizin her alanda olduğu gibi Eyüpsultanımıza da milli birlik ve beraberliğimiz son derece güzel noktalara geliyor” demişti.