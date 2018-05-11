Afrin’den dönen Özel Harekatçılara İstanbul’da coşkulu karşılama

79 gün sonra görev bölgelerine dönen Özel Harekatçıları, mesai arkadaşları karşıladı.

Sınır ötesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin’e giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde 48 Özel Harekat Polisi, görevlerini tamamlamalarının ardından İstanbul’a döndü. 79 gün süren görevlerini tamamlayan Özel Harekatçılar İstanbul’da coşkulu bir şekilde karşılandı. Adana’dan kalkan uçakla İstanbul’a dönen Özel Harekat Polisleri için Atatürk Havalimanı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde Mehteran gösterisi yapıldı.

“Görevimizi yerine getirdik, gururluyuz”

79 gün süreyle 2 tim olarak zorlu şartlarda Afrin’de görev yapan Özel Harekat Polisleri dualarla meslektaşları tarafından karşılandı. Görevlerini başarıyla tamamlayarak yurda dönmekten dolayı onur duyduklarını belirten Polisler, “Zor bir görevdi. Mutluyuz, gururluyuz. Devletimizin verdiği görevi layıkıyla yerine getirerek geri döndük. Yaklaşık 3 ay orada kaldık. Burada arkadaşlarımız karşıladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadılar” dedi.

Afrin’den dönen Özel Harekat Polisleri için düzenlenen törende kurban da kesildi.