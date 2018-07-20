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20 Temmuz 2018 15:47

Ağa bağlı otomobil teknolojileri geliştiriliyor

Birbirleriyle bağlantılı olan araçlardan alınan verilerle yol bakım denetimlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacak ağa bağlı otomobil teknolojileri geliştiriliyor.

Ağa bağlı otomobil teknolojileri geliştiriliyor

20 Temmuz 2018 15:47



Japon otomobil şirketi Toyota, yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla ağa bağlı otomobil teknolojileri sistemi geliştiriyor. Şirketin birçok araç ile başlattığı bu uygulamada, birbirleriyle bağlantılı olan araçlardan alınan verilerle yol bakım denetimlerinin hızlandırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.



Sistem aynı zamanda günlük kullanımlarda yolların daha güvenli olmasını da sağlıyor. Kaza önleyici çalışmaların yanı sıra, bir felaket sırasında farklı tahliye rotalarının oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca yapılan şirket açıklamasına göre Toyota, şu anda Japonya’da yaşanan felaketler sırasında gerçek zamanlı güvenli rotalar sağlayan sistemi, telematik sistemine sahip araçlardaki bilgilerden yararlanarak sunuyor. Test aşamasındaki sistemi geliştirerek, bu teknolojiyi yol yüzeyi bozulması gibi sorunların çözülmesi için de kullanmayı amaçlıyor. Sistem 1 Ağustos tarihi itibariyle ilk kez Japonya’da Toyota City’de başlayacak.




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