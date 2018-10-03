Ağaoğlu'na “yüksek derecede yatırım yapılabilir” notu

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu yüksek derecede yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi.

JCR Eurasia Rating, firmanın uzun vadeli ulusal notunu “yüksek derecede yatırım yapılabilir” olarak belirledi. Ağaoğlu'nun geçmiş dönemlerdeki güçlü ciro ve karlılık oluşturan yatırımlarına dikkat çeken JCR, devam eden ve planlanan projeler neticesinde görünümü “stabil” olarak gösterdi.

JCR'ın Ağaoğlu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Güçlü nakit akışı beklentisi, talep artışının bulunduğu lokasyonlarda konumlanan marka projeleri, güçlü marka bilinirliği, artan enerji ve turizm faaliyetleri gelirleri, deneyimli yönetim ekibi ve ortakları ile yüksek seviyede değerli arsa ve gayrimenkul portföyüne sahip olunması” etkili oldu.

JCR'ın raporunda, “Ağaoğlu Grubu yıllar itibari ile ana faaliyetlerinin ölçeğini arttırmış, yenilenebilir enerji, turizm, spor tesisleri ve site yönetimi alanlarına da yatırımlar gerçekleştirerek faaliyetlerini kısmen çeşitlendirmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Grubun geleceğe yönelik ciro oluşturma gücü pozitif”

JCR, Ağaoğlu Grubu'nun hali hazırda yüksek seviyede değerli arsa ve gayrimenkul portföyüne sahip olmasını, önümüzdeki dönemde büyümenin devam ettirilebilmesi ve arsa maliyetlerinin kontrol edilmesi açısından “olumlu” buldu. Raporda, “Arsa ve gayrimenkul portföyünün, grubun geleceğe yönelik ciro oluşturma gücüne pozitif katkı sağlaması beklenmektedir” denildi.

“Notumuzun yükselmesi sürpriz değil”

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR'nin yüksek derecede yatırım yapılabilir notuna ilişkin açıklama yapan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki karlılıklarımız, arsa ve gayrimenkul portföyümüz ve en önemlisi güçlü öz sermaye yapımız ile yüksek derecede yatırım yapılabilir kategorisinde yer almamız bizler için sürpriz değil. Türkiye'de en güçlü bilançoya sahip firmalardan biriyiz. Planladığımız gibi varlık satışı yoluyla kredi borçlarımızı yönetilebilir seviyeye indirdik. Yıl sonuna kadar da sıfırlamaya çok yakın bir seviyeye geleceğiz. Ar-ge için yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Geliştirdiğimiz ileri teknoloji ile uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konuma geliyoruz. Yenilenebilir enerjide, yatırımlarımız devam ediyor. Turizmde, yenileme yatırımlarını bitirmek üzereyiz. Yabancı yatırımcıların ilgisi ve projelerimize olan talepleri de şirketimizin neden yüksek derecede yatırım yapılabilir konumda olduğunun en büyük göstergesidir” dedi.