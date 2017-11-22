Çocuklara setleri dağıtan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Dişler, bizim sağlığımızın en önemli parçasıdır. Bu nedenler bugün 20 binin üzerinde diş bakım setini öğrencilerimize dağıtıyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ilçedeki ilkokullarda eğitim gören çocukların diş fırçalama alışkanlığını kazanmaları ve ağız sağlıklarını korumaları için Ahmet Haşim İlkokulu’nda düzenlenen törenle 20 bin adet diş bakım seti dağıttı. Törene katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, önce çocukların hazırlamış olduğu ’Dişlerimi Çok Seviyorum’ isimli tiyatro oyununu izledi, daha sonra ise sınıfları tek tek gezerek, çocuklara diş bakım setlerini hediye etti. Sınıflarda çocuklarla sohbet eden Başkan Aydıner, diş sağlığın korunması açısından çocuklara dişlerin fırçalanmasının önemini ve nasıl diş fırçalanması gerektiğini anlattı.

“20 binin üzerinde diş bakım setini öğrencilerimize dağıtıyoruz”

Diş sağlığı için dişlerin fırçalanmasının önemine dikkat çeken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bu hafta yer yıl olduğu gibi yine tüm okullardaki öğrencilerimize diş bakım seti dağıtıyoruz. Geçen yıl verdik, bu sene yine veriyoruz. Diş sağlığı bizim için çok önemli. Ağzımızdaki kokuların ortadan kalkması, mideden gelen kokuların bertaraf edilmesi açısından da diş fırçalamak çok önemli. Her yemekten sonra, yavrularımıza dişlerini fırçalamalarını tavsiye ediyoruz. Ceviz ve fındık gibi sert cisimleri dişleriyle kırmamaları gerektiğini söylüyoruz. Dişler, bizim sağlığımızın en önemli parçasıdır. Bu nedenler bu gün 20 binin üzerinde diş bakım setini öğrencilerimize dağıtıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da görevimizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.