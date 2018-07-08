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08 Temmuz 2018 18:05

Ağrı şehidi Korkut, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Semih Korkut, son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı şehidi Korkut, son yolculuğuna uğurlandı

08 Temmuz 2018 18:05


Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Semih Korkut için Zeytinburnu Merkezefendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakiben düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. 4 yıllık evli olan şehidin naaşı askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirildi. Taziyeleri baba Ergin Korkut kabul ederken, annesi ve eşi Berna Korkut’unda ayakta güçlükle durduğu görüldü. Şehit Semih Korkutun naaşı alınan helalliğin ardından Edirnekapı Şehitliğine götürülerek defnedildi.




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