Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Tozan: “Ortak derdimiz diz ağrısı”

Dr. Emine Nur Tozan, diz ağrısının kadın-erkek, genç-yaşlı ayrımı olmaksızın tüm kesimlerde görüldüğünü söyledi.

Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, son yapılan araştırmaların halk arasında "diz ağrısının daha çok 40 yaş üstü ve kilolu kadınlarda görüldüğü" bilgisini çürüttüğünü ve kadın erkek ayrımı olmaksızın nerede ise 20-30 yaş arası gençlerde dahi görüldüğünü söyledi. Diz kireçlenmesi ve ağrısı ile kalça kireçlenmesi ve ağrısının ağrı uzmanlarına baş ve bel ağrılarından sonra en sık başvuru nedeni olduğunu söyleyen Tozan, bu iki ağrılı durumun hangi cins ve yaş olursa olsun hastanın yaşam kalitesini ciddi anlamda bozduğunu, ağrı nedeni ile hareket kısıtlılığı ve buna bağlı alınan kilolar ve sonrasında daha da bozulan eklem anatomisi ile kısır bir döngüye girildiğini belirtti. Diz ve kalça ağrılarında bu konu ile ilgilenen hekimlerin uyguladığı çok çeşitli tedavi yöntemleri bulunduğunu kaydeden Tozan, bununla birlikte cerrahi dahil hiçbir tedavi yönteminin hastanın isteklerini yüzde yüz karşılayamadığını söyledi. Diz ve kalça ağrılarında öncelikle "ağrıkesiciler, diz ve kalçalara kortizon türevi ilaç enjeksiyonları, PRP (kendi kanımızdan oluşturulan özel bir bölümdeki hücrelerden yararlanılması), fizik tedavi uygulamaları ve eklem içine hyaluronic asid gibi enjeksiyonlar yapıldığını" belirten Prof. Dr. Emine Nur Tozan, "Eklem içi ve ekleme ait sinirlere yönelik yapılan radyofrekans (RF) uygulamalarından da yüz güldürücü sonuçlar alınıyor” dedi.

Tıp alanında teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini hatırlatan Tozan, ağrı alanındaki en son yeniliklerinden birisinin de su soğutmalı radyofrekans tedavisi (cooled radyofrekans) yöntemi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tozan, ağrı tedavisinde su soğutmalı radyofrekans tedavisinin geleneksel radyofrekans tedavi yöntemlerinden farklı olarak hem daha geniş alana etki ettiğini hem de ağrıya neden olan sinirlerin daha uzun süreli blokajını (ağrı iletiminin durdurulması) sağladığını belirtti. Prof. Dr. Emine Nur Tozan, "Su soğutmalı radyofrekans tedavisi özellikle yaşlılar ve ağrı nedeniyle uzun süredir yürüyemeyen hastalarda daha hızlı geri dönüş sağlıyor. Bu tedavi yöntemiyle uzun ağrısızlık süresi bilimsel olarak da kanıtlandı” diye konuştu.