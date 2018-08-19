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19 Ağustos 2018 17:41

Agüero coştu, Manchester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig’in 2.

Agüero coştu, Manchester City farklı kazandı

19 Ağustos 2018 17:41

haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Huddersfield Town’ı 6-1’lik skorla mağlup ederken, Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero hat-trick yaparak dikkat çeken isim oldu.


Manchester City, haftasında farklı bir galibiyete imza attı. Maviler, sahasında karşılaştığı Huddersfield Town’ı 6-1’lik skorla mağlup etti. Lige ilk hafta Arsenal deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetle başlayan City, ikinci haftayı da kayıpsız geçerek, 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.



Agüero’dan hat-trick


Mücadelede Arjantinli forvet Agüero, Mavilere 3 golle katkı veren isim oldu. Yıldız futbolcu, 25, 35 ve 75’te attığı gollerle hat-trick yaptı. 3. golünü attıktan sonra yerini Sane’ye bırakan Arjantinli futbolcu, maçta farklı galibiyette önemli rol oynamış oldu.


Öte yandan City’de forma giyen İlkay Gündoğan ise 80 dakika sahada kalarak performansıyla göz doldurdu.




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