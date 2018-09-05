Ağustos ayında spor gündemine transferler damga vurdu

Rapora göre, Ağustos ayında en çok konuşulan takım Beşiktaş, en çok konuşulan futbolcu ise Bafetimbi Gomis oldu.

Türkiye’de profesyonel liglerdeki yaz transfer dönemi 9 Haziran 2018 tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi. Transferin ilk ayları sessiz geçerken, son günlere doğru transfer piyasası hareketlendi. MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ağustos ayı medya raporu açıklandı. Transfer döneminde en çok para kazanan takım Fenerbahçe, en çok kar elde eden takım Beşiktaş oldu.

Transfer döneminin geride kalmasıyla birlikte kadrosunu şekillendiren Beşiktaş, gelen ve giden oyunculara harcanan para konusunda ligin en çok kar eden takımı oldu. Siyah-beyazlılar 14 milyon Euro’luk oyuncu satarken, transferlere ise toplam 2,5 milyon euro harcadı. Kulüpler şu ana kadar yaptığı transferlerle kasalarını artıda tutmayı başardı. Oyuncu satışından en çok para kazanan takım Fenerbahçe olsa da, en çok kar elde eden takım Beşiktaş oldu. Rapora göre Siyah-Beyazlı ekip, 122 bin 557 haberle en çok konuşulan spor kulübü olurken, onu 108 bin 116 haberle Fenerbahçe takip etti.

Galatasaray, Emre Akbaba’yı uzun uğraşlar sonunda renklerine kattı

Galatasaray, üç büyükler olarak tabir edilen takımlar arasında transfer perdesini açan ilk kulüp oldu. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde toplam 7 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Galatasaray’ın bu sezon yaptığı en pahalı transfer, Fenerbahçe’yle girdiği transfer yarışının ardından Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba oldu. 25 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği öğrenildi. Ayrıca, Galatasaray’da uzun yıllar mücadele eden Hakan Kadir Balta, futbol kariyerine son verdiğini açıkladı. Sezon başında takımla çalışmayan ve kampta da yer almayan Tolga Ciğerci ile Endoğan Adili ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedildi. Takıma kazandırılan ve takımdan ayrılan futbolcularla gündemden düşmeyen Galatasaray, Ağustos ayında 101 bin 924 haberle medyada yer aldı.

Gomis, Galatsaray’a veda etti

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Bafetimbi Gomis oldu. Attığı gollerle şampiyonlukta önemli rol oynayan Fransız golcü, zam talebinin geri çevrilmesi üzerine takımdan ayrılmaya karar vermişti. Galatasaray’dan Suudi Arabistan’ın El-Hilal transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma veda etti. 33 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak, Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Gomis, 7 bin 560 haberle en çok konuşulan futbolcu oldu.

Burak Yılmaz, Trabzonspor’u tercih ettiğini açıkladı

Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz, transfer süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tecrübeli golcü yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim. Fakat ben Trabzonspor’da kalmayı tercih ediyorum" dedi. Burak’ın bu tweet’i, birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Galatasaray’dan 2015-16 sezonu devre arasında Çin ekiplerinden Beijing Guoan’a transfer olan Burak, 2017-18 sezonu başında eski kulübü Trabzonspor’a dönmüştü. Tecrübeli golcü geçen sezon 25 maçta forma giyerken 23 gol atmış ve takımının gol yükünü sırtlamıştı. Yılmaz ayrıca 25 golünün yanı sıra 3 de asist yapmıştı. Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay hakkında çıkan toplam 6 bin 125 haberle konuşuldu.

Beşiktaş’tan ayrılması beklenen Negredo takımın gözdesi oldu

Yüksek yıllık ücreti nedeniyle yeni ekonomik planlama çerçevesinde kadroda düşünülmeyen ve bu yüzden İspanya’da kendisine kulüp bakılan Alvaro Negredo Ağustos ayı boyunca hakkında çıkan transfer haberleriyle spor gündemini belirleyen isimlerden oldu. Beşiktaş’a geçen sezon başında transfer olan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 17 gol kaydetti. Geçen sezon tam olarak beklentilere yanıt veremeyen Negredo, son haftalarda attığı gollerle takımı taşıyan oyuncu oldu. İspanyol oyuncu, Ağustos ayında hakkında çıkan 4 bin 860 haberle adından söz ettirdi.

Spor camiasındaki diğer konu başlıkları

Fatih Terim, aldığı transfer kararlarıyla Ağustos ayının en çok konuşulan teknik adamı oldu. Özelikle Bafetimbi Gomis’in El-Hilal takımına transferi sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Terim, 29 bin 731 haberle ayın en çok konuşulan teknik direktörü oldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada "6 buçuk sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım. Aday olmak isteyenler açıklasın. Ben başkanlığa adayım. Yani diyorum ki, hodri meydan, herkes ne söyleyeceği varsa söylesin" dedi. Yönetim kurulunu yenilemek amacıyla seçim kararı alacağını söyleyen Fikret Orman’ın ay boyunca yapmış olduğu açıklamalar 15 bin 756 haberin konusu oldu.